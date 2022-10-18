«Нетс» продлили Кэма Томаса и Дэйрона Шарпа на сезон-23/24

воспользовался опцией команды в контрактах с атакующим защитником (21 год, 196 см) и форвардом (20 лет, 211 см).

Таким образом, Томас и Шарп гарантированно заработают по 2,2 миллиона долларов за сезон-2023/24, который станет для обоих игроков третьим в НБА.

В дебютном сезоне Томас набирал 8,5 очка и 2,4 подбора в среднем за матч. Показатели Шарпа составили 6,2 очка и 5 подборов.

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