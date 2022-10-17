Кайри Ирвинг – о прошлом сезоне: «Я солгу, если скажу, что ни о чем не сожалею»

Разыгрывающий признался, что испытывает сожаление по поводу прошлого сезона.

«Я солгу, если скажу, что ни о чем не сожалею. Думаю, что все мы порой вспоминаем моменты, когда могли бы принять более правильное решение или поступить иначе.

Я делаю это каждый день. Иногда мы говорим это как клише, но нет, мы позволяем всему идти своим своим чередом – наслаждаемся сезоном, а потом вспоминаем некоторые моменты более детально. Но сейчас я не могу на этом зацикливаться», – сказал Ирвинг.

Ирвинг пропустил большую часть прошлого сезона из-за отказа от вакцинации.

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