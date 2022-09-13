«Извини за слишком большую задницу». Леброн Джеймс нарисовал Барта Симпсона

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс нарисовал известного мультперсонажа Барта Симпсона и выложил картинку в инстаграм.

«Решил подурачиться и чего-нибудь накалякать. Вообще, мне этого очень не хватает. Обычно это было для меня спасительным занятием.

У Барта получилась слишком большая задница. Извини меня, Барт. Давно не брал в руки карандаш», – написал 37-летний баскетболист.

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Инстаграм Леброна Джеймса