Александер Секулич: «Потенциал у нашей команды есть. Теперь нам нужно время»

Главный тренер ива-Кубань» Александер Секулич подвел итоги поражения от ЦСКА (64:84) в домашнем матче Единой лиги ВТБ.

- В чем, по вашему, причины сегодняшнего поражения?

– Нам противостоял серьезный соперник с глубоким составом. Начали мы хорошо, но потом позволили армейцам совершать один легкий бросок за другим, что позволило вернуться им в игру. И столь опытная команда, как ЦСКА, сполна воспользовалась этим. После большого перерыва соперник вышел уже совершенно с другим уровнем заряженности на борьбу. Под таким давлением мы начали делать все больше ошибок, а армейцы – отрываться все дальше.

- Почему у «Локо» получилось хорошо сыграть только в стартовой четверти?

– У нас юная команда. В этом есть свои плюсы, но иногда приходится платить определенную цену за приобретаемый опыт. Нашим молодым игрокам еще очень многому следует научиться. Надеюсь, они извлекут из сегодняшней игры урок, как надо правильно реагировать, когда твой соперник мощно начинает матч. ЦСКА сегодня отреагировал именно так, как нужно – увеличил агрессивность и в защите, и в нападении. Потенциал у нашей команды есть. Теперь нам нужно время. Ведь опыт невозможно купить. Его можно только приобрести в матчах и на тренировках.

- Сегодня был не день Барфорда? Или это ЦСКА классно против него отзащищался?

– ЦСКА отработал образцово. Барфорд вел нашу игру два первых тура. Логично, что армейцы уделили ему особенное внимание. Сегодня против него играли очень плотно и агрессивно, из-за чего Джейлен начал принимать поспешные решения и совершать тяжелые броски.

- Наверняка теперь и другие соперники возьмут на вооружение тактику ЦСКА по выключению Барфорда из игры. Как планируете этому противостоять?

– Мы сегодня уже пытались это делать – разыгрывали немало комбинаций, целью которых было вывести на первый план других наших игроков. Очевидно, что это можно делать лучше. И мы будем над этим работать.

- Можете сравнить глубину состава «Локо» и ЦСКА?

– У ЦСКА очень глубокий ростер. У них со скамейки выходят игроки уровня Евролиги, одинаково полезные на обеих сторонах площадки. Несомненно, это стало одним из главных факторов сегодняшнего результата.

- Есть ли у вас вопросы к судьям? Ведь сегодня «Локомотив-Кубань» не бросил ни одного штрафного. Бывало ли такое в вашей практике?

– Я подобного припомнить не могу. Чтобы точно понять, в чем причина, нужно внимательно пересмотреть матч. Но уже сейчас могу сказать, что мы играли недостаточно агрессивно в нападении. А без агрессии возле чужого кольца штрафные не зарабатываются.

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