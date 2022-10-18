Ронни 2К: «Игроки иногда пытаются подкупить нас, чтобы повысить рейтинг. Кто-то предлагал кроссовки»

Промоутер баскетбольного симулятора NBA 2K Ронни 2К рассказал о том, как важна компьютерная игра для баскетболистов НБА.

По словам Ронни 2К, игроки порой пытаются повысить свой рейтинг в симуляторе, предлагая разработчикам всевозможные подарки.

«Складывается впечатление, будто эти парни играли в 2К целую вечность. Похоже на то, что попасть в НБА через драфт – это главная их цель, а вторым пунктом идет попадание в 2К. Я и правда думаю, что для них это примерно одинаковые по важности вещи.

Нас пытались подкупать. Мне предлагали кроссовки, да разные вещи. Но я скажу так: перестаньте предлагать мне что-либо. Хотите улучшить свой рейтинг? Играйте лучше», – заявил Ронни 2К.

Контракты и платежные ведомости НБА

Роскошные автопарки звезд НБА: у Джордана «Мерседес» за $4 млн, Кобе подарили машину с аэрографией «Лейкерс», а Шак все переделывает под себя