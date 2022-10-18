Клэй Томпсон раскритиковал ESPN за интервью с Ронни 2К: «Вы общались с этим клоуном?»

Защитник «Уорриорз» раскритиковал канал за интервью с промоутером баскетбольного симулятора NBA 2K Ронни 2К.

«Вы и правда брали интервью у этого клоуна? А я думал, что NBA on ESPN рассказывает о жизни лучших спортсменов мира. Не надо общаться с промоутером... Будьте лучше, ESPN», – написал баскетболист в комментариях инстаграма.

Томпсон ранее препирался с Ронни 2К из-за показателя 3-очковых бросков в новой версии игры. Клэй считает, что его уровень должен превышать отметку 90, в то время как разработчики выставили ему 88.

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