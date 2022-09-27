Лука Вильдоса близок к возвращению в «Басконию»

Разыгрывающий Лука Вильдоса (27 лет, 191 см) близок к заключению соглашения с «Басконией».

С апреля Вильдоса представлял . У аргентинца негарантированный контракт с «Бакс».

Вильдоса в 2021 году присоединился к «Никс», но не смог проявить себя из-за проблем со стопой и был отчислен в октябре. До этого Лука выступал в , набирая в ACB и сезона-2020/21 10,6 очка, 1,9 подбора, 3,5 передачи и 1,6 перехвата в среднем за встречу.

В 2020 году был признан MVP финальной серии АСВ.

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