«Маккаби Тель-Авив» интересуется Лукой Вильдосой и Мэттом Томасом

Тель-Авивское планирует усилиться еще одним игроком задней линии.

Как сообщает израильский портал One, в сферу интересов команды входят разыгрывающий Лука Вильдоса (27 лет, 191 см) и атакующий защитник (28 лет, 193 см).

В прошлом сезоне Вильдоса не смог закрепиться в составе и . Ранее он набирал в среднем 10,3 очка и 3,5 передачи в Евролиге-2020/21, выступая за «Басконию».

Мэтт Томас провел 40 матчей за в сезоне-2021/22. Его средние показатели составили 4 очка и 1,3 подбора за 11,5 минуты на площадке.

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