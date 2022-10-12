«Маккаби Тель-Авив» интересуется Лукой Вильдосой и Мэттом Томасом
Тель-Авивское «Маккаби» планирует усилиться еще одним игроком задней линии.
Как сообщает израильский портал One, в сферу интересов команды входят разыгрывающий Лука Вильдоса (27 лет, 191 см) и атакующий защитник Мэтт Томас (28 лет, 193 см).
В прошлом сезоне Вильдоса не смог закрепиться в составе «Нью-Йорка» и «Милуоки». Ранее он набирал в среднем 10,3 очка и 3,5 передачи в Евролиге-2020/21, выступая за «Басконию».
Мэтт Томас провел 40 матчей за «Чикаго» в сезоне-2021/22. Его средние показатели составили 4 очка и 1,3 подбора за 11,5 минуты на площадке.
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