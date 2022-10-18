«Детройт» отчислил Кембу Уокера

отчислил разыгрывающего (32 года, 183 см) до крайнего срока в понедельник.

Расставшись с четырехкратным участником Матча всех звезд, «Пистонс» сократили состав команды до 15 игроков.

Уокер оказался в «Детройте» в результате обмена между «Пистонс» и «Никс» в день драфта НБА. В прошлом сезоне он провел 37 матчей за «Нью-Йорк», в среднем набирая 11,6 очка и 3,5 передачи.

Стороны изначально договорились о выкупе контракта, но другие клубы не проявили заинтересованности в подписании Уокера после его выхода на рынок. В такой ситуации Кемба решил не отказываться от части зарплаты, так что «Пистонс» пришлось отчислить плеймейкера с его контрактом на 9,2 миллиона долларов.

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