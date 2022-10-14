«Детройт» планирует отчислить Кембу Уокера до понедельника

, скорее всего, отчислит разыгрывающего защитника до крайнего срока в понедельник, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Расставшись с четырехкратным участником Матча всех звезд, «Пистонс» сократят состав команды до 15 игроков.

32-летний Уокер оказался в «Детройте» в результате обмена между «Пистонс» и «Никс» в день драфта. В прошлом сезоне он провел 37 матчей за «Нью-Йорк», в среднем набирая 11,6 очка и 3,5 передачи.

Стороны изначально договорились, что Уокер не будет участвовать в тренировочном лагере, и что «Пистонс» отчислят или обменяют его до 17 октября.

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