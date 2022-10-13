Энтони Дэвис вышел на площадку в дырявых шортах во время предсезонного матча

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Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис в первой четверти предсезонного матча с «Миннесотой» (113:118) появился на площадке в дырявых шортах.

Комментаторы ESPN Ричард Джефферсон и Дэйв Паш обсудили эпизод в эфире.

Джефферсон: А у Дэвиса небольшая дыра на шортах снизу… Я не… мы… 

Паш: Хочешь, чтобы кто-нибудь показал это? 

Джефферсон: Нет, нет, нет, я не хочу, чтобы кто-нибудь это показывал.

Паш: А как ты вообще это заметил? Дырку на шортах... на левой ягодице.

После этого Джефферсон и Паш засмеялись.

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