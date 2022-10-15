Кайри Ирвинг – о завершении карьеры: «Не рассматриваю такой вариант»

Разыгрывающий заявил, что не планирует завершать карьеру в обозримом будущем.

«Я никогда не перестану играть в баскетбол. Вы слышите меня? Поймите, что я никогда не перестану играть в баскетбол. Здесь даже нечего обсуждать. Я не рассмотриваю такой вариант», – сказал Ирвинг.

В прошлом сезоне 30-летний разыгрывающий пропустил большинство домашних матчей «Нетс» из-за отказа от вакцинации. Минувшим летом он не договорился с клубом о продлении контракта, который истекает через год.

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