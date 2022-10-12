Василий Карасев: «МБА очень хотела победить перед своими трибунами»

Главный тренер МБА Василий Карасев отметил важность победы в первом для команды домашнем матче лиги ВТБ против (81:62).

«Конечно, перед своими трибунами мы очень хотели победить. Как я и говорил, «Минск» чем-то похож на нас, это тоже молодая команда, которая еще обязательно покажет себя.

Нам же еще нужно очень много работать, впереди очень сложные игры, в первую очередь, конечно, против ЦСКА. Пока нам не всегда хватает концентрации, где-то начинаем расслабляться», – сказал Карасев.

МБА начала дебютный сезон в Лиге ВТБ с трех побед и возглавила турнирную таблицу. Команда сыграет с в гостях 17 октября.

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