Бен Симмонс получил 6 фолов за 13 минут на площадке

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Защитник «Бруклина» Бен Симмонс во вчерашнем предсезонном матче против «Миннесоты» получил 6 фолов и был удален, проведя менее 13 минут на площадке.

«Нетс» обыграли «Тимбервулвс» в заключительном матче перед стартом регулярного чемпионата – 112:102.

Симмонс отметился 2 очками (1 из 3 с игры), 6 передачами, 2 подбора и 2 потерями за 12:43 на паркете.

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