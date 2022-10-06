Джамал Мюррэй: «В «пузыре» был показан самый высокий уровень баскетбола»

Разыгрывающий «Наггетс» не согласен с теми, кто считает завоеванное после рестарта сезона-19/20 чемпионство в «пузыре» неполноценным.

«В «пузыре» был показан самый высокий уровень баскетбола. Потому что там был только баскетбол.

Все были полностью сосредоточены на игре. Идешь в тренажерный зал. Идешь побросать мяч. Кушаешь. Играешь. Затем независимо от результата оказываешься в своем номере или зале», – заявил Мюррэй.

Самую успешную медиалигу создали на MTV. Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз и Марк Уолберг рубились с действующими звездами спорта