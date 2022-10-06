Джамал Мюррэй: «В «пузыре» был показан самый высокий уровень баскетбола»

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Разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррэй не согласен с теми, кто считает завоеванное «Лейкерс» после рестарта сезона-19/20 чемпионство в «пузыре» неполноценным.

«В «пузыре» был показан самый высокий уровень баскетбола. Потому что там был только баскетбол.

Все были полностью сосредоточены на игре. Идешь в тренажерный зал. Идешь побросать мяч. Кушаешь. Играешь. Затем независимо от результата оказываешься в своем номере или зале», – заявил Мюррэй.

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