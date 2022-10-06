Джамал Мюррэй: «Вижу «Денвер» в Топ-3 лиги, в финальной серии»

Разыгрывающий «Наггетс» высоко оценил возможности команды.

«Знаю, что я еще не на том уровне игры, на котором хочу быть. И все же чувствую, что как только мы войдем в свой ритм, то будем в тройке лучших команд лиги, в финальной серии.

Понимаю, что нельзя просто так попасть в финал. Должна быть проделана большая работа, нужно серьезно готовиться. Прогресс, взлеты и падения, невзгоды. Ты должен пройти через все это, прежде чем доберешься туда. Но именно там мы в «Наггетс» и видим себя, на вершине», – заявил Мюррэй.

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