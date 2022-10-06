Дэвис, Джеймс и Уэстбрук пропустят предсезонную игру с «Миннесотой»

«Лейкерс» проведут предсезонный матч с «Миннесотой» в четверг без трио звездных игроков.

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук, а также форварды и не выйдут на площадку.

Дэвиса беспокоит мышечное напряжение в пояснице, он уже пропустил встречу с «Финиксом» в среду. В команде говорят, что травма не носит серьезного характера.

Джеймс и Уэстбрук получат возможность для отдыха. «Лейкерс» проводят три матча за четыре дня.

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