Джордан Пул – о продлении контракта: «Все улыбался и не мог ничего с собой поделать»

Защитник «Уорриорз» рассказал о том, как воспринял новость о продлении контракта.

Пул и согласовали сделку на 140 миллионов долларов и 4 сезона.

«Все улыбался и не мог ничего с собой поделать. Хотел остановиться, но никак. Вся эта работа, которая была проделана на разных этапах и стадиях... На этом пути ты сталкиваешься с различными сложностями, но важно верить в себя и сохранять уверенность.

Это по-настоящему особенный, многое меняющий в жизни момент», – заявил Пул.

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