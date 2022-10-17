Джордан Пул – о продлении контракта: «Все улыбался и не мог ничего с собой поделать»
Защитник «Уорриорз» Джордан Пул рассказал о том, как воспринял новость о продлении контракта.
Пул и «Голден Стэйт» согласовали сделку на 140 миллионов долларов и 4 сезона.
«Все улыбался и не мог ничего с собой поделать. Хотел остановиться, но никак. Вся эта работа, которая была проделана на разных этапах и стадиях... На этом пути ты сталкиваешься с различными сложностями, но важно верить в себя и сохранять уверенность.
Это по-настоящему особенный, многое меняющий в жизни момент», – заявил Пул.
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