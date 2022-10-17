Брэндон Кларк продлит с «Мемфисом» контракт на 4 года, соглашение рассчитано на 52 млн долларов

Форвард «Гризлис» договорился о том, что продлит с клубом контракт на 4 года. Как пишет ESPN со ссылкой на агентов игрока, за этот срок он получит 52 млн долларов.

Кларк – важный игрок «скамейки» Мемфиса». В прошлом сезоне он набирал в среднем 10,4 очка, 5,3 подбора и 1,3 передачи за 19,5 минуты на паркете.

Кларка выбрала под 21-м номером «Оклахома» на драфте-2019, но через две недели выменял его на Дариуса Бэйзли и пик второго раунда.

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