Брэндон Кларк продлит с «Мемфисом» контракт на 4 года, соглашение рассчитано на 52 млн долларов
Форвард «Гризлис» Брэндон Кларк договорился о том, что продлит с клубом контракт на 4 года. Как пишет ESPN со ссылкой на агентов игрока, за этот срок он получит 52 млн долларов.
Кларк – важный игрок «скамейки» Мемфиса». В прошлом сезоне он набирал в среднем 10,4 очка, 5,3 подбора и 1,3 передачи за 19,5 минуты на паркете.
Кларка выбрала под 21-м номером «Оклахома» на драфте-2019, но через две недели «Мемфис» выменял его на Дариуса Бэйзли и пик второго раунда.
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