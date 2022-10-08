Джа Морэнт завершил аллей-уп в высоком прыжке

Лидер стал автором красивого попадания во время предсезонного матча с (108:111).

Во второй четверти «Гризлис» организовали быструю атаку, самый прогрессирующий игрок сезона-21/22 завершил аллей-уп после навеса .

На счету Морэнта 17 очков, 5 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

Самую успешную медиалигу создали на MTV. Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз и Марк Уолберг рубились с действующими звездами спорта