Джа Морэнт завершил аллей-уп в высоком прыжке

Теги предсезонные матчи Мемфис Майами НБА видео Джа Морэнт Брэндон Кларк Баскетбол

Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт стал автором красивого попадания во время предсезонного матча с «Майами» (108:111).

Во второй четверти «Гризлис» организовали быструю атаку, самый прогрессирующий игрок НБА сезона-21/22 завершил аллей-уп после навеса Брэндона Кларка.

На счету Морэнта 17 очков, 5 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

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