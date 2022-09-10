Чемпион НБА в составе «Лейкерс» Дуайт Ховард примет участие в реалити-шоу «Спецназ: Последняя проверка» на канале FOX.

208-сантиметровый Ховард станет одной из 16 знаменитостей, которые примут участие в шоу. Участники пройдут «интенсивную военную подготовку», поскольку им предстоит выполнить «ряд задач под присмотром бывших военных оперативников».

36-летний Ховард остается свободным агентом после сезона в составе .

Дуайт Ховард не попал в топ-75 НБА, хотя заслужил это своей игрой. Его карьеру испортила нелюбовь