Дуайт Ховард примет участие в реалити-шоу «Спецназ: Последняя проверка»

Теги светская хроника Лейкерс Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Лейкерс» Дуайт Ховард примет участие в реалити-шоу «Спецназ: Последняя проверка» на канале FOX.

208-сантиметровый Ховард станет одной из 16 знаменитостей, которые примут участие в шоу. Участники пройдут «интенсивную военную подготовку», поскольку им предстоит выполнить «ряд задач под присмотром бывших военных оперативников».

36-летний Ховард остается свободным агентом после сезона в составе «Лейкерс».

Дуайт Ховард не попал в топ-75 НБА, хотя заслужил это своей игрой. Его карьеру испортила нелюбовь

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