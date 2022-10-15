Велимир Перасович – о матче с «Астаной»: «В Единой лиге ВТБ не бывает простых игр»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Астаной».

«В Единой лиге ВТБ не бывает простых игр. Мы провели энергозатратный матч в Нижнем. Ожидаю, что приедет в Казань воодушевленной после победы в предыдущем туре над «Пармой».

Чтобы выиграть, мы должны показать свою игру, а также сохранять концентрацию и энергию на протяжении всей встречи», – сказал Перасович.

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