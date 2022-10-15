Ненанд Дмитриевич: «УНИКС собирается завершить неделю еще одной победой»

Защитник УНИКСа Ненад Дмитриевич рассказал о настрое команды на матч лиги ВТБ с «Астаной».

«После важного успеха в Нижнем мы готовимся защитить домашнюю площадку в матче против «Астаны». Ожидаем плотную и напряженную игру с сильнейшим клубом Казахстана и собираемся завершить эту неделю еще одной победой.

Надеюсь, казанские болельщики так же горячо поддержат нас, как и в предыдущей встрече!» – сказал Дмитриевич.

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