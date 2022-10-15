«Сиксерс» сохранили Пола Рида, сделав его контракт гарантированным

«Сиксерс» решили сохранить в составе центрового (23 года, 206 см).

У «Филадельфии» была возможность принять решение по контракту Рида до января, но клуб сделал соглашение на 1,8 миллиона долларов полностью гарантированным до начала сезона.

Рид был выбран «76-ми» под 58-м номером на драфте-2020. В минувшем сезоне «большой» провел 38 матчей, набирая 3,1 очка и 2,4 подбора в среднем за игру.

Контракты и платежные ведомости НБА

«Бостон» трясет, «Нетс» – реалити-шоу, Харден посвежел. BasketTalk с Романом Сприкутом оценивают Атлантический дивизион