«Сиксерс» сохранили Пола Рида, сделав его контракт гарантированным

Теги переходы Филадельфия НБА Пол Рид Баскетбол

«Сиксерс» решили сохранить в составе центрового Пола Рида (23 года, 206 см).

У «Филадельфии» была возможность принять решение по контракту Рида до января, но клуб сделал соглашение на 1,8 миллиона долларов полностью гарантированным до начала сезона.

Рид был выбран «76-ми» под 58-м номером на драфте-2020. В минувшем сезоне «большой» провел 38 матчей, набирая 3,1 очка и 2,4 подбора в среднем за игру.

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