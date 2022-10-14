Яннис Адетокумбо – о 0-5 в предсезонке: «Меня это не беспокоит, сейчас важно выработать правильный подход»

Лидер «Бакс» прокомментировал результат команды 0-5 в предсезонных матчах.

«Меня это не беспокоит. Сейчас важно выработать правильный подход, правильные привычки, вот об этом я думаю.

На данном этапе нам не хватает лидерских голосов в раздевалке. Нам не хватает настроя и злости. Но важно понимать, что пока что мы на этапе предсезонной подготовки. У нас есть целый регулярный чемпионат, чтобы все настроить и найти себя», – заявил 27-летний грек.

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