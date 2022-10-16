Сергей Базаревич – о победе над «НН»: «Итоговая разница в счете выглядит неожиданно»

Главный тренер «Самары» остался доволен игрой команды в матче лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (90:52).

«Приятно побеждать в Нижнем Новгороде, поскольку здесь хороший коллектив, который давно работает под руководством , и играть здесь всегда непросто. Хотел бы поздравить свою команду и отметить в первую очередь защиту.

Было несколько ошибок, когда упускали своего игрока, но в целом грамотно работали в обороне, за счет чего бежали в атаке. Мы забили много очков в быстром отрыве, благодаря чему создали преимущество во второй четверти. Честно признаться, итоговая разница в счете выглядит неожиданно», – сказал Базаревич.

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