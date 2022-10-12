Сергей Базаревич – о 1-й победе «Самары» в Лиге ВТБ: «Мы все еще в процессе, но стало полегче»

Теги Сергей Базаревич Енисей Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич отметил прогресс команды после матча Единой лиги ВТБ против «Енисея» (92:86, ОТ).

«Мы неплохо взаимодействовали в первой половине в нападении, но в защите пропускать 44 очка за 20 минут – это многовато. В большом перерыве в раздевалке мы попытались это изменить, и в дальнейшем защита была намного лучше, особенно в овертайме.

Мы все еще в процессе. На бумаге мы неплохи, но требуются работа и время. И мы будем продолжать. Рады победить: это придает дополнительную уверенность, нам стало полегче», – заявил Базаревич.

Победа над «Енисеем» стала для «Самары» первой в Лиге ВТБ в истории клуба.

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