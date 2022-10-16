Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Дарушафаку», «Фенербахче» – «Коньяспор»

Теги результаты Анадолу Эфес Фенербахче Беко чемпионат Турции Дарушафака Коньяспор Газиантеп Бююкчекмедже Баскетбол

В воскресенье, 16 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Анадолу Эфес» примет на своей площадке «Дарушафаку», «Фенербахче»«Коньяспор».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Газиантеп – Бююкчекмедже 19:19 (2 четверть)
Дата проведения
16 октября, 13.00, «Karatas Sahinbey Spor Salonu»
Онлайн матча
Газиантеп
Дотсон (8), Миллер-Макинтайр (5), Эгбуну (2), Апайдын (0), Хэммондс (0).
Бююкчекмедже
Саюс (6), Кроуфорд (5), Rivers (4), Harris (2), Kulvietis (0).

Анадолу Эфес – Дарушафака
Дата проведения
16 октября, 15.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Фенербахче Беко – Коньяспор
Дата проведения
16 октября, 18.00, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Каршияка – 3-0, Бурсаспор – 3-0, Коньяспор – 2-0, Анадолу Эфес – 2-0, Фенербахче – 2-0, Тюрк Телеком – 2-1, Тофаш – 2-1, Петким Спор – 1-1, Дарушафака – 1-1, Маниса – 1-2, Бахчешехир – 1-2, Бююкчекмедже – 0-2, Газиантеп – 0-2, Галатасарай – 0-2, Меркезефенди – 0-3, Бешикташ – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Контракты и платежные ведомости НБА

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные