Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Дарушафаку», «Фенербахче» – «Коньяспор»

В воскресенье, 16 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Анадолу Эфес» примет на своей площадке «Дарушафаку», – .

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 3-0, Бурсаспор – 3-0, Коньяспор – 2-0, – 2-0, Фенербахче – 2-0, Тюрк Телеком – 2-1, Тофаш – 2-1, Петким Спор – 1-1, – 1-1, Маниса – 1-2, Бахчешехир – 1-2, Бююкчекмедже – 0-2, – 0-2, Галатасарай – 0-2, Меркезефенди – 0-3, – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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