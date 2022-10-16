Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Дарушафаку», «Фенербахче» – «Коньяспор»
В воскресенье, 16 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.
«Анадолу Эфес» примет на своей площадке «Дарушафаку», «Фенербахче» – «Коньяспор».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 октября, 13.00, «Karatas Sahinbey Spor Salonu»
- Газиантеп
- Дотсон (8), Миллер-Макинтайр (5), Эгбуну (2), Апайдын (0), Хэммондс (0).
- Дата проведения
- 16 октября, 15.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 16 октября, 18.00, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: Каршияка – 3-0, Бурсаспор – 3-0, Коньяспор – 2-0, Анадолу Эфес – 2-0, Фенербахче – 2-0, Тюрк Телеком – 2-1, Тофаш – 2-1, Петким Спор – 1-1, Дарушафака – 1-1, Маниса – 1-2, Бахчешехир – 1-2, Бююкчекмедже – 0-2, Газиантеп – 0-2, Галатасарай – 0-2, Меркезефенди – 0-3, Бешикташ – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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