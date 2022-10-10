Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» – «Фенербахче»

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В понедельник, 10 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Бююкчекмедже» дома сыграет с «Фенербахче».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Бююкчекмедже – Фенербахче Беко
Дата проведения
10 октября, 19.00, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Каршияка – 2-0, Бурсаспор – 2-0, Коньяспор – 2-0, Анадолу Эфес – 2-0, Фенербахче – 1-0, Петким Спор – 1-1, Дарушафака – 1-1, Тюрк Телеком – 1-1, Тофаш – 1-1, Маниса – 1-1, Бахчешехир – 1-1, Бююкчекмедже – 0-1, Газиантеп – 0-2, Меркезефенди – 0-2, Галатасарай – 0-2, Бешикташ – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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