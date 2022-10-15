Чемпионат Турции. «Тофаш» – «Маниса», «Бешикташ» встретится с «Каршиякой»

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В субботу, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

«Тофаш» примет «Манису», «Меркезефенди» сыграет с «Бурсаспором», «Бешикташ» встретится с «Каршиякой»

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Тофаш – Маниса 75:54 (4 четверть)
Дата проведения
15 октября, 13.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча
Тофаш
Грэй (18), Браймо (11 + 7 подборов), Эннис (8), Туре (7), Уильямс (3) – старт; Танышан (8), Угурлу (6), Бююктунджель (4), Куртулдум (3), Акдамар (0).
Маниса
Роберсон (13), Крус (9), Гюльаслан (7), Аносике (4), Сарыкая (2) – старт; Михалак (12), Sinirlioğlu (2), Birer (2), Kahraman (0), G?r?r (0), Sevin? (0).

Меркезефенди – Бурсаспор
Дата проведения
15 октября, 15.30, «Pamukkale University Arena»
Онлайн матча

Бешикташ – Каршияка
Дата проведения
15 октября, 18.00, «Besiktas Akatlar Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Каршияка – 2-0, Бурсаспор – 2-0, Коньяспор – 2-0, Анадолу Эфес – 2-0, Фенербахче – 2-0, Тюрк Телеком – 2-1, Петким Спор – 1-1, Дарушафака – 1-1, Тофаш – 1-1, Маниса – 1-1, Бахчешехир – 1-2, Бююкчекмедже – 0-2, Газиантеп – 0-2, Меркезефенди – 0-2, Галатасарай – 0-2, Бешикташ – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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