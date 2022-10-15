Чемпионат Турции. «Тофаш» – «Маниса», «Бешикташ» встретится с «Каршиякой»
В субботу, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.
«Тофаш» примет «Манису», «Меркезефенди» сыграет с «Бурсаспором», «Бешикташ» встретится с «Каршиякой»
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 октября, 13.00, «Tofaş Spor Salonu»
- Тофаш
- Грэй (18), Браймо (11 + 7 подборов), Эннис (8), Туре (7), Уильямс (3) – старт; Танышан (8), Угурлу (6), Бююктунджель (4), Куртулдум (3), Акдамар (0).
- Дата проведения
- 15 октября, 15.30, «Pamukkale University Arena»
- Дата проведения
- 15 октября, 18.00, «Besiktas Akatlar Arena»
Положение команд: Каршияка – 2-0, Бурсаспор – 2-0, Коньяспор – 2-0, Анадолу Эфес – 2-0, Фенербахче – 2-0, Тюрк Телеком – 2-1, Петким Спор – 1-1, Дарушафака – 1-1, Тофаш – 1-1, Маниса – 1-1, Бахчешехир – 1-2, Бююкчекмедже – 0-2, Газиантеп – 0-2, Меркезефенди – 0-2, Галатасарай – 0-2, Бешикташ – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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