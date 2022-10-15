Чемпионат Турции. «Тофаш» – «Маниса», «Бешикташ» встретится с «Каршиякой»

В субботу, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

«Тофаш» примет «Манису», «Меркезефенди» сыграет с , «Бешикташ» встретится с «Каршиякой»

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 2-0, Бурсаспор – 2-0, Коньяспор – 2-0, Анадолу Эфес – 2-0, Фенербахче – 2-0, Тюрк Телеком – 2-1, Петким Спор – 1-1, Дарушафака – 1-1, – 1-1, Маниса – 1-1, Бахчешехир – 1-2, Бююкчекмедже – 0-2, Газиантеп – 0-2, Меркезефенди – 0-2, Галатасарай – 0-2, – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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