Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» сыграет в гостях с «Петким Спором», «Дарушафака» примет «Меркезефенди»
В воскресенье, 9 октября, состоятся три матча регулярного чемпионата турецкой лиги.
«Анадолу Эфес» сыграет в гостях с «Петким Спором», «Дарушафака» примет «Меркезефенди».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 октября, 13.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
- Дарушафака
- Оздемироглу (3), Yeboah (2), Оласени (1), Старкс (0), Османи (0).
- Меркезефенди
- Хайдеггер (5), Харрисон (0), Ронгавопулос (0), Олмаз (0), Браун (0).
- Дата проведения
- 9 октября, 15.30, «Enka Sport Hall»
- Дата проведения
- 9 октября, 18.00, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: Каршияка – 2-0, Бурсаспор – 2-0, Коньяспор – 2-0, Фенербахче – 1-0, Анадолу Эфес – 1-0, Петким Спор – 1-0, Тюрк Телеком – 1-1, Тофаш – 1-1, Маниса – 1-1, Газиантеп – 0-1, Бахчешехир – 0-1, Бююкчекмедже – 0-1, Дарушафака – 0-1, Меркезефенди – 0-1, Галатасарай – 0-2, Бешикташ – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Желько Обрадович в России. Большое интервью о тренерской работе, Итудисе и роботах в баскетболе
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри
Комментарии