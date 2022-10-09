Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» сыграет в гостях с «Петким Спором», «Дарушафака» примет «Меркезефенди»

Теги результаты Анадолу Эфес чемпионат Турции Дарушафака Газиантеп Бахчешехир Петким Спор Меркезефенди Баскетбол

В воскресенье, 9 октября, состоятся три матча регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Анадолу Эфес» сыграет в гостях с «Петким Спором», «Дарушафака» примет «Меркезефенди».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Дарушафака – Меркезефенди 6:10 (1 четверть)
Дата проведения
9 октября, 13.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
Онлайн матча
Дарушафака
Оздемироглу (3), Yeboah (2), Оласени (1), Старкс (0), Османи (0).
Меркезефенди
Хайдеггер (5), Харрисон (0), Ронгавопулос (0), Олмаз (0), Браун (0).

Петким Спор – Анадолу Эфес
Дата проведения
9 октября, 15.30, «Enka Sport Hall»
Онлайн матча

Бахчешехир – Газиантеп
Дата проведения
9 октября, 18.00, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Каршияка – 2-0, Бурсаспор – 2-0, Коньяспор – 2-0, Фенербахче – 1-0, Анадолу Эфес – 1-0, Петким Спор – 1-0, Тюрк Телеком – 1-1, Тофаш – 1-1, Маниса – 1-1, Газиантеп – 0-1, Бахчешехир – 0-1, Бююкчекмедже – 0-1, Дарушафака – 0-1, Меркезефенди – 0-1, Галатасарай – 0-2, Бешикташ – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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