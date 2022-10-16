Менеджер по продаже билетов «Финикса» приговорен к 1 году тюрьмы за мошенничество

Бывший менеджер по продаже билетов приговорен к одному году тюремного заключения и трем годам испытательного срока по обвинению в мошенничестве и краже.

В период с 2017 по 2019 год сотрудник клуба незаконно продал более 2 800 билетов через третье лицо.

45-летнему Джеффри Маркуссену, работавшему в «Санз» с 2004 по 2019 год, в сентябре 2020-го было предъявлено обвинение в четырех преступлениях, включая два пункта обвинения в подаче ложных налоговых деклараций. Прокуратура утверждала, что Маркуссен без разрешения клуба продавал билеты на StubHub, платформе для продажи билетов. «Санз» не продают билеты на этой платформе.

Маркуссен признал свою вину и в рамках соглашения согласился выплатить «Финиксу» 458 218 долларов в качестве компенсации. Он также согласился заплатить 1 780 долларов в оборотный фонд генерального прокурора Аризоны по борьбе с рэкетом и 11 818 долларов в Департамент доходов Аризоны. Эти средства были выплачены в полном объеме.

Дело Маркуссена не связано с расследованием НБА в отношении «Санз» и мажоритарного владельца клуба Роберта Сарвера, отмечает ESPN.com.

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