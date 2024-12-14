Яннис Адетокумбо: «Мы с Лиллардом объединились. С того самого момента показываем отличный баскетбол»

Яннис Адетокумбо рассказал о преображении «Милуоки».

«В начале сезона мы показывали плохой, очень плохой баскетбол. Мы очень нуждались в победах. Пытались переломить ход сезона. Мы плохо справлялись. Но сейчас мы снова в борьбе, мы играем лучше, команда объединилась, и у нас получился отличный отрезок. Теперь нам просто нужно продолжать в том же духе.

Мы получили 2-8 на старте. Надо ли говорить, что это вызывает эмоции, которые никому не хочется переживать. Никто не любит проигрывать; все играют, чтобы побеждать. Мы оказались в ситуации, когда необходимо было срочно исправлять положение. Нам нужно было что-то придумывать, вносить изменения. Нужно было играть в более командный баскетбол, по-настоящему включиться в борьбу.

Мы с Дэмианом объединились и поняли, насколько это важно. С того самого моментаммы показываем отличный баскетбол», – заявил форвард «Бакс».

«Милуоки » имеет показатель 13-11 и вышел в полуфинал Кубка НБА.