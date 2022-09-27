НБА вынудила еще одного владельца продать клуб. Единственное место, где миллиардерам указывают на их моральный облик

Еще недавно «Санс» нежились в лучах всеобщего обожания. Клуб из Аризоны называли сплавом опыта и молодости, а Девина Букера при каждой удобной возможности норовили сравнить с Кобе Брайантом. И было не так важно, что от Кобе там по большому счету было только напутствие «Be Legendary». Для «Санс» сейчас вообще многое стало неважным, по той простой причине, что владельца «Финикса» Роберта Сарвера признали виновным в сексизме, расизме и женоненавистничестве. Теперь он продает команду, хотя еще недавно казалось, что ушлому бизнесмену удастся избежать наказания.

Что же Роберт Сарвер натворил

Почти год назад ESPN подготовил обличающий материал объемом в 37 тысяч знаков о моральном облике владельца «Санс» и «Меркьюри». Уже исходя из объема, можно понять, что недостатка в забористых фактах в статье не наблюдалось, вот только даже при таком количестве все вместе они производили странное впечатление. Почти все свидетельства были анонимными и говорили не столько о приписываемых Сарверу расизме, сексизме и мизогинии, сколько о невоспитанности, дурновкусии и любви к сальным шуткам.

В ней, скажем, на полном серьезе описывалось, как Сарвер якобы «жестко глумился» над бывшим игроком «Санс» Винсом Картером. В качестве доказательств приводились два эпизода. Во-первых, владелец однажды пошутил: «Мне нужно слегка приземлить одного из лучших данкеров в истории». Во-вторых, во время матча с «Далласом» кричал своим игрокам так, чтобы Картер его слышал: «Вырубить его и положить на паркет».

Туалетный юмор, вероятно, и не всегда уместен. Но для того чтобы считать, будто его обладателя нужно обязательно лишить команды, требуется работать на ESPN. Лига, естественно, не могла не отреагировать на резонансную публикацию и инициировала собственное расследование. И вот спустя год юридическая фирма Wachell, Lipton, Rosen, & Katz представила подробный отчет, в котором на 43 страницах расписала все девиации владельца «Санс» .

Что подтвердилось?

Расизм

• 2004-й. В ходе корпоративной встречи, связанной с рекрутинговой компанией клуба и подписанием свободных агентов, Сарвер рассказывал эпизоды своей студенческой жизни времен учебы в университете Аризоны и при этом обильно использовал «N-word». (Четверо из свидетелей-участников встречи трактуют ситуацию иначе, говоря, что Сарвер рассказывал анекдот о темнокожем тренере и баскетболисте, но при этом подтверждают, что владелец «Санс» использовал неприемлемую лексику). Так или иначе, но все сошлись в одном: ситуация, в которую Сарвер поставил всех присутствующих своими высказываниями, вызвала явный и ощутимый дискомфорт у всех присутствующих. Трое из свидетелей сказали, что немедленно попытались сменить тему разговора, а еще один уже после встречи подошел к Сарверу и отметил, что он не может использовать подобную лексику, даже если с помощью нее передает слова других людей.

• 2012-2013. В ходе командного собрания, в котором принимали участие игроки, члены тренерского штаба и руководства, один из баскетболистов, комментируя действия белого игрока, отметил, что в его игре есть что-то афроамериканское. При этом игрок использовал «N-word». Согласно показаниям присутствовавших, Сарвер немедленно ухватился за эту фразу и выдал продолжительный монолог, в ходе которого неоднократно повторял «N-word». Трое из свидетелей, присутствовавших на встрече, подтвердили, что игроки незамедлительно выразили негативное отношение к словам и манере поведения Сарвера.

• 2016-й. 30 октября 2016 года во время матча с «Голден Стэйт» Сарвер обратился к темнокожему представителю тренерского штаба «Уорриорс» с претензией на то, что игрок их команды использует на площадке «N-word» и не получает за это технический фол. В своих апелляциях Сарвер несколько раз упоминал нецензурную лексику и «N-word» и общался на повышенных тонах с тренерами «Уорриорс». Позже владелец «Финикса» изложил свои претензии в официальном письме руководству НБА, в котором также использовал «N-word».

• 2010-2017. За означенный промежуток Сарвер, как минимум, дважды использовал «N-world», цитируя родственников игроков «Санс». Один случай произошел на борту самолета, в котором летели игроки и их семьи. Сарвер рассказал анекдот, относя его к супруге одного из игроков. Смысл скабрезной байки состоял в том, что «белые ребята летают в первых рядах, а черные сидят сзади».

• 2016-й. В ходе встречи с черным тренером «Санс» и генеральным менеджером команды Сарвер вступил в споры, касающиеся количества темнокожих тренеров в лиге и процентного соотношения расового разнообразия на руководящих постах. «Я ненавижу разнообразие», – громко заявил Сарвер, после чего один из присутствующих попытался его успокоить, сказав: «Роберт, ты не ненавидишь разнообразие». На что Сарвер отреагировал: «Нет, ненавижу. Если есть разнообразие, значит, нет согласия». В ходе интервью для расследования Сарвер отрицал обвинения, говоря, что речь шла вовсе не о расовом разнообразии, а о принципах игры в защите и атаке, что различное понимание игроками принципов ведет к несогласию и недопониманию. Несмотря на это, свидетели утверждают, что Сарвер полностью отдавал отчет своим словам и понимал, что речь идет именно о расовом вопросе.

• 2017-й. Конфликт интересов между темнокожим тренером «Финикса» (известно, что имеется в виду Эрл Уотсон и агентство Klutch Sports), игроком «Санс», представляющим их обоих агентством, и Сарвером. В ходе переговоров о новом контракте Сарвер высказал свои сомнения в отношении необходимости подписания игрока, результатом чего стал конфликт между ним и представителем агентства. Сарвер не только не разрешил подписать баскетболиста, но и пригрозил тренеру увольнением, если тот не откажется от услуг агентства. Тренер не пошел на уступки и позже был уволен. Поскольку игрок, тренер и представитель агентства были темнокожими, то в расследовании этот эпизод одновременно рассматривался как «инцидент, основанный на расовых различиях», и «вмешательство во внутренние дела команды».

Сарвер утверждал, что увольнение тренера было продиктовано рекомендациями представителей фронт-офиса, а так же отметил, что наличие у игрока и тренера одного агентства затрудняло процесс переговоров и именно совокупность этих факторов и стала причиной увольнения специалиста и отказа от подписания игрока.

Сексизм и грубое обращение с женщинами

• 2008-й. Резкие формулировки в адрес служащей из-за ее беременности. Сарвер сказал девушке, задействованной в организации Матча звезд, что ей «лучше кормить ребенка грудью, а не заниматься организацией мероприятий» и что «ее ребенку нужна мать, а не отец». Девушка очень расстроилась и зарыдала. Свидетель, присутствовавший при разговоре, подтвердил, что Сарвер не проявил такта и понимания при разговоре с сотрудницей. Несмотря на это, Сарвер не отстранил женщину от должности, она продолжила работать в качестве координатора проекта.

• 2011-й. В марте 2011-го Сарвер грубо и на повышенных тонах общался с работницей, которая подготовила для него видеоматериал. Свидетели отмечают, что Сарвер использовал грубые упреки, в то время как девушка рыдала навзрыд, ее трясло, и она заявляла о желании покинуть организацию. Неделю спустя Сарвер вернулся в отдел, чтобы обсудить случившееся, но не слишком преуспел. «Почему мы не можем все прояснить? Что с тобой не так», – кричал на женщину Сарвер. Когда работница опять расплакалась, Сарвер задал очередной вопрос: «Почему все женщины здесь постоянно плачут?»

В ходе расследования инцидента представители лиги получили копии электронных писем от работниц клуба. Письма за авторством Сарвера содержали интимные намеки и ненормативную лексику, адресованную получательницам. Все женщины подтвердили, что письма и инцидент с видеозаписью противоречили корпоративной этике и создавали неблагоприятную для работы атмосферу.

• 2011-й. Сарвер организовал обед с четырьмя работницами офиса «Санс» и несколькими представительницами Western Alliance Bank, в котором владелец «Финикса» занимал пост исполнительного директора. Мужчин на встрече не было. Среди приглашенных со стороны «Санс» были две женщины, участвовавшие в инциденте с видеозаписью. По задумке Сарвера банковские служащие должны были объяснить коллегам, как правильно исполнять обязанности и соответствовать стандартам бизнесмена. По итогам расследования все женщины признали, что на протяжении всего обеда чувствовали дискомфорт и полное непонимание того, чего от них хотел Сарвер. Попытки Сарвером «разбить лед» выливались в неловкие и двусмысленные комментарии, которые не имели ничего общего с задачами, которые он обозначил в качестве главной причины для встречи.

• 2009-2021. На встрече с многочисленными работниками офиса «Санс» Сарвер регулярно апеллировал к интимной жизни собравшихся, а под конец и вовсе сравнил корпоративную встречу с групповым интимным актом. Все присутствовавшие позже говорили о недопустимости и неуместности подобных аналогий.

• На одной из аналогичных встреч Сарвер рассказывал о том, что использует определенную марку презервативов максимального размера. Подавляющее число женщин назвали этот комментарий отвратительным и неприемлемым.

• Во время собрания работников клуба Сарвер поделился историей того, как в детстве узнал, что такое минет.

• На протяжении означенного периода времени свидетели заявили о, как минимум, двадцати случаях публичного обсуждения интимной анатомии служащих и шуток грубого сексуального характера.

• Инцидент в душевой. Перед тем как посетить душевую на территории базы команды, Сарвер зашел в комнату ожидания, где находились мужчины и женщины, и обратился к девушке с воззванием: «Тебе стоит убраться поскорее... Ты никогда не видела такого большого».

• Демонстрация интимных фото супруги. Сарвер показывал сотрудникам фотографию своей жены в бикини, требуя от каждого ответной реакции. Позже владелец говорил, что делал это в маркетинговых целях, но все, кто был вовлечен в инцидент, сочли намеки и поведение Сарвера бестактным и отталкивающим.

• В ходе расследования удалось собрать обширную коллекцию материалов порнографического и интимного характера, которые Сарвер распространял посредством электронных писем, фото и видео файлов среди некоторого числа мужчин-работников офиса «Санс».

• Во время занятий фитнесом в одном из клубных тренировочных залов Сарвер подошел к одному из работников офиса «Санс» в тот момент, когда тот стоял на коленях, и спустил перед ним трусы. Служащий попросил надеть нижнее белье, и Сарвер так и поступил. Тем не менее, служащий засвидетельствовал, что ничего из происходящего не делало обязательным или логичным такой поступок владельца.

• Во время праздничного корпоратива Сарвер схватил за грудки одного из мужчин-служащих и принялся танцевать с ним, вплотную прижавшись к нему своими гениталиями. Партнер не оценил рвения владельца и посчитал такие знаки внимания необязательными и оскорбительными.

• В августе 2014-го, когда в почете был Ice Bucket Challenge, Сарвер заставлял прилюдно залезать в ведро с ледяной водой работников, которые публично выказывали нежелание или невозможность принять участие в подобных забавах. С одного из таких миллиардер стянул шорты, выставив его на всеобщее обозрение в нижнем белье. Позже Сарвер принес свои извинения, но это не слишком помогло работнику, который чувствовал себя уязвленным.

• В 2016-м Сарвер использовал душевую, предназначенную только для игроков и работников тренерского штаба. Служащие были озадачены появлением голого босса.

• Часто упоминаются и замечания физического характера в адрес служащих и работников обоих полов. Беременной женщине Сарвер посоветовал поскорее вернуться в форму после того, как она родит ребенка. По крайне мере девять свидетелей поведали о регулярных комментариях в адрес девушек из группы поддержки «Санс».

• Реплики, касающиеся отдельных частей тела работниц офиса «Санс». Например, как-то Сарвер догнал прошедшую мимо него сотрудницу и задал ей вопрос: «Ты что, сделала пластическую операцию этим летом?». Сотрудница оскорбилась, о чем немедленно и сообщила владельцу клуба. Также более десяти сотрудников клуба свидетельствовали о постоянных случаях упоминания веса, особенностей тела, степени привлекательности сотрудниц клуба.

Комментарии, касающиеся особенностей телосложения, ориентации и интимной жизни игроков

Известен, как минимум, один случай, когда Сарвер на постоянной основе отмечал, что одна из подруг конкретного игрока НБА делает качественный минет. А также, как минимум, два случая, когда Сарвер шутил о принуждении женщин к занятиям сексом с игроками НБА. Первый произошел в сезоне-2012/2013: Сарвер предложил полететь на самолете, «забитым девушками, которые бы не выпускали игроков из номеров», пока команда находится на выезде. Работницы клуба были оскорблены подобными юморесками. Второй случай имел место в 2015-м, в период открытия рынка свободных агентов. Сарвер предложил, чтобы местные стриптизерши забеременели от игроков «Санс», дабы те почувствовали привязанность к Финиксу и не могли сменить клуб.

Также Сарвер неоднократно высказывался о сексуальной ориентации сотрудниц и их отношениях с представительницами женского пола. Владелец «Санс» неизменно отпускал комментарии, касающиеся гениталий игроков и их сексуальных предпочтений. Известно, например, о случае, произошедшем в сезоне-2009/2010, когда Сарвер, находясь в тренировочном зале вместе с игроком, подошел к нему и полюбопытствовал, бреет ли тот свои яйца. Один из свидетелей утверждал, что с этим вопросом он обращался к каждому игроку команды. Сарвер признал достоверность этих слов, сказав, что все это происходило в контексте шуточного разговора и массового розыгрыша.

Сквернословие и агрессивное поведение в отношении служащих

«Какого хрена ты делаешь?» «Это ни хрена не правильно». «Какой идиот сказал тебе это сделать?» «Шевели жопой!» «Что это за хрень?» «Вам надо заткнуться!»

Подобные фразы, по словам свидетелей, были частью стандартного словаря Сарвера при общении с работниками клуба. Упреки мог услышать каждый и за все что угодно: видеонарезка для представления игроков, песня, включенная во время игры, технические проблемы, не запущенный повтор. Сам Сарвер признал, что повышал голос на сотрудников, но лишь для того, чтобы «придать ясность своим пожеланиям».

Адам Сильвер подставился. А Сарвер мог избежать ответственности, если бы не всеобщее давление

«Ситуация с Робертом Сарвером отличается от прецедента 2014 года с участием владельца «Клипперс» Дональда Стерлинга. Да, поведение Роберта Сарвера вышло за грани дозволенного, его позицию нельзя назвать иначе, кроме как не подлежащей никакой защите. И, тем не менее, среди руководства лиги не поднимался вопрос по поводу исключения Роберта Сарвера и смещения его с занимаемой должности», – поначалу обозначил позицию НБА комиссионер.

С учетом финального вердикта для Сарвера общественность посчитала комментарий Сильвера малодушным и неубедительным. Ведь 18-летнюю закулисную деятельность Сарвера лига в итоге оценила в 10 миллионов штрафа, плюс отстранила его на год и предписала ему пройти специальный обучающий курса на тему уважительного отношения к персоналу .

Но и на этом Сильвер не остановился, выдав очередной исторический перл.

« В лиге особые правила для того кто владеет командой, а не для того, кто является ее сотрудником . Не представляю, что может быть для сотрудника эквивалентом 10 миллионов долларов и отстранения на год. Я имею право наложить санкции, что я и сделал, но не имею возможности отобрать команду у владельца», – отметил Сильвер.

Неудивительно, что после таких неловких сравнений сотрудников с владельцами в соцсетях начали появляться метафоры о хозяевах и их рабах, а официальному представителю Майку Бассу пришлось предлагать интерпретации для тезисов Сильвера.

«Слова комиссионера не подразумевали, что сотрудники, представляющие клубы, игроки НБА и владельцы клубов не придерживаются одних и тех же стандартов поведения», – оправдывался Басс.

Только было уже поздно. Недовольство принялись озвучивать уже игроки НБА, причем именно те, кто определяет вектор мнения среди звезд первой величины.

«Несколько раз прочел статью о Сарвере и скажу честно: наша лига вынесла неправильный вердикт. Мне не нужно объяснять почему. Почитайте сами и все поймете. Я говорил это уже много раз и готов повторить снова: в нашей лиге не место для такого рода поведения. Это неправильно. Сексизму, расизму и мизогинии не место где бы то ни было. Место в иерархии здесь не играет роль . Не важно, владелец ты или игрок. Мы дорожим нашей лигой и хотим, чтобы она олицетворяла наши ценности», – отметил Леброн Джеймс.

«Я, как и многие, читал статьи, видел репортажи и знаком с ситуацией. И могу сказать, что я воспринял окончательное решение лиги с ужасом и разочарованием. Такое отношение, в особенности к женщинам, неприемлемо и не должно повториться. Наложенных санкций недостаточно, и, мне кажется, это ясно абсолютно всем. Я сочувствую всем, кто стал жертвой подобного отношения», – сказал капитан «Санс» Крис Пол.

Кроме самих баскетболистов, высказалась и исполнительный директор профсоюза игроков Тамика Тремальо.

«Ставшие всеобщим достоянием действия и поведение Сарвера ужасны. Подобным проявлениям нет места в нашем спорте и на любом рабочем месте. Расследование подтвердило, что оскорбительное поведение Сарвера имело место не только в ноябре 2021 года. Отчет свидетельствует о продолжительной истории ненадлежащего поведения Сарвера, включая расовую и гендерную нечувствительность, женоненавистничество и домогательства. Все это приводило к созданию токсичной рабочей среды на протяжении более десяти лет. Я изложила свою позицию комиссионеру Адаму Сильвера касательно степени серьезности наказания и твердо уверена, что Сарвер не должен занимать руководящую должность в нашей лиге», – отчиталась Тремальо.

Естественно, не осталась в стороне и пресса. Обычно довольно сдержанный и флегматичный автор ESPN Зак Лоу рвал и метал в эфире шоу NBA Today.

И все же последними бандерильями, успокоившими быкующего Сарвера, стали угрозы со стороны спонсоров «Санс», которые дали понять, что намереваются разорвать партнерские отношения с клубом, если гоповатый богатей останется его владельцем. Яснее всего об это высказались представители PayPal – генерального спонсора команды, чей логотип украшает майку «Финикса».

Чуть погодя, практически теми же формулировками обозначили свою позицию боссы Kia – автопроизводителя, который является не только спонсором «Санс», но и НБА как таковой.

Лига не могла позволить себе терять такого партнера, и вот уже спустя несколько дней появилось сообщение о том, что Сарвер начал поиски покупателя, готового приобрести «Санс» и «Меркьюри».

Параллельно с этим обозреватель ESPN Рамона Шелбурн сообщила, что, помимо PayPal, на Сарвера оказывалось серьезное давление со стороны многих других спонсоров и отдельных клубов НБА, которые не хотели ассоциироваться с владельцем «Финикса». Более того, не остался в стороне и сам Адам Сильвер, который чуть ли не самолично запустил некоторые из процессов, повлиявшие на решение Сарвера. Инсайдеры утверждают, что они сделал многое, разве что не пустил в ход последний козырь – против своего коллеги должен был выступить Майкл Джордан, но в итоге такая опция не потребовалась.

Прогнозируемая специалистами цена за «Санс» значится в пределах от 1,8 до 2,5 миллиардов , по крайней мере, так его оценивает Forbes.

Что будет дальше?

Дальше Сарвер будет искупать грехи посредством продажи клуба. Естественно, на наиболее выгодных для себя условиях. И может статься, что он в этом преуспеет, ведь кандидатов хватает.

Например, можно вспоминать выдающегося боксера и любителя громких обещаний Флойда Мэйвэзера, который не так давно в интервью журналу «Las Vegas Review-Journal» сообщил, что хотел бы приобрести клуб НБА, и желательно поближе к Лас-Вегасу. Финикс, находящийся в пяти часах езды от Вегаса, под это определение более чем подходит. Или еще можно помянуть добрым словом Шакила О’Нила. Он вместе с бывшим партнером по «Орландо» Деннисом Скотом одно время хотел прикупить «Мэджик» у семьи Девос.

Все это было бы красиво, но как говаривал незабвенный KRS-ONE: «Real Bad Boys Move in Silence». А Шак и Флойд явно не из таких. Зато в эту категорию аккуратно вписываются несколько других персонажей.

Джефф Безос

Когда тебе принадлежит Amazon, а Forbes оценивает твое состояние в 137 миллиардов, то вопрос состоит не о том, можешь ли ты купить команду, а в том, какую команду ты хочешь купить. На протяжении последних пяти лет Безос проявлял неподдельный интерес к приобретению крупного пакета акций сразу четырех клубов НФЛ. «Лос-Анджелес Чарджерс», «Сиэтл Сихоукс», «Детройт Лайонс» и «Денвер Бронкос» в разное время фигурировали в качестве фетиша миллиардера. Последний раз Безос интересовался «Денвером» совсем недавно – в 2022-м. Может быть, затяжная пауза в переговорах и подвернувшаяся внезапно возможность заставят переключить внимание Безоса на баскетбол.

Боб Айгер

Бывший главный исполнительный директор Walt Disney оставил пост в 2020-м и с тех пор ищет, чем бы занять себя на пенсии. Публично Айгер не объявлял о намерении купить клуб НБА, зато совладелец «Бостона» Стивен Пальюка в интервью «Sports Illustrated» подтвердил, что Айгер был одним из тех, кто предметно интересовался покупкой футбольного клуба «Челси».

Также в пользу кандидатуры Айгера говорит и то, что с момента ухода от Disney он присоединился к нью-йоркской венчурной фирме Trive, что приумножило его и без того не слабую финансовую потенцию, которая согласно данным Forbes за 2019 составляла 670 миллионов. Ясно, что даже с такими доходами для покупки «Санс» Айгеру понадобится деловой партнер. Однако венчурные фонды Нью-Йорка, имя Айгера и его репутация могли бы послужить неплохой рекомендацией для поиска единомышленника.

Лэрри Эллисон

Тут все более обстоятельно. Сооснователь одного из крупнейших производителей компьютерного софта «Oracle», как шалый пацан на дегустации меда, залезал пальцами в несколько сделок по покупке клуба НБА. В 2010-м он предлагал 350 миллионов владельцу «Нью-Орлинс Хорнетс» Тому Бенсону. Но находившийся уже на излете дедушка, которому также принадлежал клуб НФЛ «Нью-Орлеан Сэйнтс», предпочел сохранить статус спортивного монополиста Луизианы и почил в нем же восемь лет спустя. Теперь его наследием рулит вдова Гейл Бенсон.

Эллисон не отступился и уже через год после отказа Бенсона предлагал 450 миллионов за «Голден Стэйт». Эллисон вошел в число финалистов и был близок к тому, чтобы в скором времени скалиться рядом с кубком Лэрри О’Брайена, но финальное предложение венчурного капиталиста Джо Лэйкоба оказалось выгоднее, и он вновь оказался не у дел. Тут Эллисон решил дать немного традиционного Голливуда и покусился на трилогию. В 2012-м он приценивался к «Мемфису», но снова героически проиграл. На сей раз в финальной стадии он не совладал против основателя Ubiquiti Networks Роберта Пера.

Как считаете, решится такой человек на очередной крестовый поход? Лично я не знаю. Но в его пользу говорит хотя бы то, что он может позволить раскошелиться на «Финикс» соло – в одно лицо. В списке богатейших людей планеты Эллисон находится на седьмой строчке, а Forbes оценивает его состояние в 91 миллиард долларов.

Лорин Пауэлл

Вдова сооснователя и исполнительного директора Apple Стива Джобса находится в достаточно выгодном положении. У нее есть не только деньги (12,3 миллиарда по данным Forbes), но и опыт. У Пауэлл имеется 20% акций в группе, которой принадлежат «Вашингтон Уизардс» и «Вашингтон Кэпиталс». Так что, если ей захочется чего-то большего, то она вполне в состоянии себе это позволить.

Артуро Морено

Уроженец Тусона, штат Аризона, еще в августе, до окончания расследования, заявил, что если у него появится возможность купить «Санс», то он ей непременно воспользуется.

И надо сказать, что, помимо родословной, есть еще пара доводов верить его словам. Естественно, деньги – 3,6 миллиарда долларов по данным Forbes, которые Морено заработал в основном на рынке наружной рекламы.

Плюс опыт в смежной области, причем очень удачный. Морено владеет клубом МЛБ «Лос-Анджелеса Эйнджелс», и, несмотря на то, что команда не выигрывала мировую серию, «ангелы» являются одной из самых востребованных и раскрученных команд на сегодня. В составе «Эйнджелс» выступают два будущих члена Зала Славы Майк Траут и Сехей Отани, которые с завидной периодичностью украшают обложки бейсбольных симуляторов и первые строчки хайлайтов МЛБ.

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Может быть, в Аризоне будет повелевать кто-то из этой плеяды, может быть, появится кто-то более экстравагантный. Одно ясно точно, в скором времени имя Роберта Сарвера будет вымарано из истории НБА.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen, Ethan Miller, Jamie Squire, Paul Ellis – Pool