Джаред Дадли: «По Девину Букеру сразу было видно, что он станет звездой»

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Бывший игрок «Финикса» Джаред Дадли утверждает, что сразу увидел в Девине Букере восходящую звезду.

«Безусловно. По Буку сразу было видно, что он станет звездой. Разница между Буком и Яннисом Адетокумбо в том, что у Янниса не было координации, а у Бука всегда была координация.

Бук всегда набирал много очков. Он забрасывал из-за дуги, из краски, со средней дистанции. Особенность Бука в том, что он невероятно уверен в себе. Он всегда уверен, что он лучше тебя. Неудивительно, что он стал тем, кем он стал», – сказал Дадли в подкасте Run Your Race.

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