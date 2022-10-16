Джаред Дадли: «По Девину Букеру сразу было видно, что он станет звездой»
Бывший игрок «Финикса» Джаред Дадли утверждает, что сразу увидел в Девине Букере восходящую звезду.
«Безусловно. По Буку сразу было видно, что он станет звездой. Разница между Буком и Яннисом Адетокумбо в том, что у Янниса не было координации, а у Бука всегда была координация.
Бук всегда набирал много очков. Он забрасывал из-за дуги, из краски, со средней дистанции. Особенность Бука в том, что он невероятно уверен в себе. Он всегда уверен, что он лучше тебя. Неудивительно, что он стал тем, кем он стал», – сказал Дадли в подкасте Run Your Race.
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