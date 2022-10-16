«Кливленд» воспользовался опциями в контрактах Эвана Мобли и Айзека Окоро

«Кливленд» воспользовался опциями в контрактах тяжелого форварда (21 год, 211 см) и атакующего защитника (21 год, 196 см) и продлил соглашения с игроками.

Контракт Мобли будет гарантирован до конца сезона-2023/24, за который он заработает 8,88 млн долларов. В своем дебютном сезоне в лиге форвард набирал 15,0 очка, 8,3 подбора, 2,5 передачи и 1,7 блок-шота в среднем за матч.

Окоро, выбранный под 5-м номером драфта-2020, заработает 8,82 млн долларов за свой четвертый сезон в лиге и будет иметь право на продление в следующее межсезонье. В первых двух сезонах защитник набирал 9,2 очка, 3,0 подбора, 1,9 передачи и 0,9 перехвата в среднем за матч.

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