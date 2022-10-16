«Клипперс» подписали 2-сторонний контракт с Мозесом Брауном

Центровой Мозес Браун (23 года, 218 см) получил место в окончательном составе на сезон-2022/23, подписав двустороннее соглашение.

Браун провел за команду три предсезонных матча, набирая в среднем 5 очков и 5,3 подбора за 13 минут на площадке.

В прошлом сезоне центровой выступал за и . В 14 матчах за «Кавс» его средние показатели составили 6,4 очка и 5,3 подбора.

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