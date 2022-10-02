ACB. «Реал» примет «Обрадойро», «Уникаха» сыграет с «Гран-Канарией» и другие матчи

В воскресенье, 2 октября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Реал» примет «Обрадойро», «Уникаха» сыграет с «Гран-Канарией».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 октября, 13.30, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 2 октября, 13.30, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Дата проведения
- 2 октября, 18.00, «Паласио де Депортес де Малага»
- Дата проведения
- 2 октября, 18.00, «Бильбао Арена»
Положение команд: Тенерифе – 2-0, Баскония – 1-0, Бреоган– 1-0, Реал – 1-0, Валенсия – 1-0, Бильбао – 1-0, Гран-Канария – 1-0, Обрадойро – 1-0, Мурсия – 1-1, Манреса – 1-1, Гранада – 1-1, Фуэнлабрада – 0-1, Барселона – 0-1, Уникаха – 0-1, Бетис – 0-1, Ховентуд – 0-1, Сарагоса – 0-2, Жирона – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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