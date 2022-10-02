ACB. «Реал» примет «Обрадойро», «Уникаха» сыграет с «Гран-Канарией» и другие матчи

Теги результаты Уникаха Гран-Канария Реал чемпионат Испании Фуэнлабрада Бильбао Бреоган Бетис Обрадойро Баскетбол

В воскресенье, 2 октября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

«Реал» примет «Обрадойро», «Уникаха» сыграет с «Гран-Канарией».

ACB

Регулярный чемпионат

Реал – Обрадойро
Дата проведения
2 октября, 13.30, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Бреоган – Фуэнлабрада
Дата проведения
2 октября, 13.30, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
Онлайн матча

Уникаха – Гран-Канария
Дата проведения
2 октября, 18.00, «Паласио де Депортес де Малага»
Онлайн матча

Бильбао – Бетис
Дата проведения
2 октября, 18.00, «Бильбао Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Тенерифе – 2-0, Баскония – 1-0, Бреоган– 1-0, Реал – 1-0, Валенсия – 1-0, Бильбао – 1-0, Гран-Канария – 1-0, Обрадойро – 1-0, Мурсия – 1-1, Манреса – 1-1, Гранада – 1-1, Фуэнлабрада – 0-1, Барселона – 0-1, Уникаха – 0-1, Бетис – 0-1, Ховентуд – 0-1, Сарагоса – 0-2, Жирона – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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