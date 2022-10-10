В Перми с победы МБА-2 стартовал 10-й сезон молодежной Лиги ВТБ

Матчами между «ПАРМА-М» и МБА-2 9 и 10 октября стартовал десятый по счету сезон Единой молодежной лиги ВТБ.

В первом матче сезона победу одержали баскетболисты МБА-2 (78:63). В ответной встрече московская команда победила с разницей в 30 очков – 83:53.

В этом сезоне в молодежной Лиге принимают участие 12 российских команд: молодежные коллективы клубов – ЦСКА, «Локомотив-Кубань», УНИКС, «Нижний Новгород», «Енисей», «Зенит», «Парма», «Автодор», «Самара» и МБА, а также резервисты клубов Суперлиги – «Химок» и «Руны».

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?