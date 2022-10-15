«Черт возьми, не терпится отправиться туда». Бен Симмонс ждет матча в Филадельфии

Защитник Бен Симмонс признался, что с нетерпением ждет гостевого матча против своей бывшей команды «Филадельфии», который состоится 22 ноября.

«Черт возьми, мне не терпится отправиться туда.

По-моему, это полезный опыт. Это возможность узнать что-то новое, с чем я еще никогда не сталкивался. Я никогда не играл против команды, из которой меня обменяли.

Кевин Дюрэнт, Кайри Ирвинг, многие парни проходили через это, но я еще никогда не был в такой ситуации. Кай вернулся в Бостон и сыграл плохо. Это тяжело. Мы тоже люди. Мы хотим вернуться и доказать, что все неправы», – сказал Симмонс.

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