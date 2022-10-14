Бен Симмонс – об отношениях с Эмбиидом: «Я не общаюсь с Джо. Мы никогда толком не общались»

Защитник Бен Симмонс в интервью ESPN.com рассказал о своих отношениях с бывшим партнером по команде ( ).

«Я не общаюсь с Джо. Мы никогда толком не общались.

Не думаю, что мы на самом деле дружили. Можно сколько угодно стараться сблизиться с кем-то, если вы разные люди, вы не станете друзьями.

У меня нет ни злобы, ни ненависти к нему. Он такой, какой он есть, а я такой, какой я есть. У каждого есть личная жизнь. А работа — это баскетбол, поэтому в тот момент моей целью было победить, и я должен был победить вместе с Джо. Он отличный игрок, просто у нас не получилось», – сказал Симмонс.

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