«Кингз» сохранили Деллаведову, Окпалу и Монеке

включил в окончательный состав на сезон-2022/23 трех игроков, которые выступают на условиях негарантированных контрактов.

Разыгрывающий Мэттью Деллаведова (32 года, 191 см) в прошлом сезоне играл за австралийский клуб «Мельбун Юнайтед», набирая 10,6 очка, 3,1 подбора и 4,8 передачи в среднем за матч.

Легкий форвард (23 года, 203 см) в сезоне-2021/22 провел 21 матч за , набирая в среднем 3,7 очка и 2 подбора.

Тяжелый форвард Чима Монеке (26 лет, 198 см) стал MVP Лиги чемпионов ФИБА-2022 и вошел в символическую пятерку испанской АСВ, выступая за «Манресу».

Как распределены зарплаты в командах НБА: «Даллас» и «Клипперс» тратят на «скамейку», «Лейкерс» и «Филадельфия» – на топ-3

Контракты и платежные ведомости НБА