Мэттью Деллаведова подписал однолетний контракт с «Сакраменто»

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленда» (31 год, 191 см) вернулся в НБА, подписав однолетний контракт с .

Австралийский разыгрывающий прошел просмотр в «Кингз» во время Летней лиги в Лас-Вегасе.

Деллаведова провел минувший сезон за австралийский клуб «Мельбун Юнайтед», набирая 10,6 очка, 3,1 подбора и 4,8 передачи в среднем за матч. По итогам сезона защитник попал во вторую символическую сборную НБЛ.

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