Крис Финч: «Беверли вселял уверенность в нашу молодую команду. Он очень помог Таунсу и другим ребятам»

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч отдал должное экс-игроку команды , который в прошлом сезоне помог «волкам» вернуться в плей-офф.

«С самого первого дня в «Тимбервулвс» Беверли повторял парням в нашей молодой команде, что они способны побеждать и выйти в плей-офф. Он очень помог Таунсу и другим ребятам, вселил в них уверенность.

Патрик проявил себя настоящим профессионалом. Каждый день он приходил и делал свое дело, не позволяя себе расслабиться, строго соблюдая график. Он всегда заряжен на борьбу», – заявил Финч.

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