«Орландо» отчислили Кэннеди, Скрабба и Шитту

расстался с несколькими игроками, которые имели соглашения на предсезонный лагерь.

«Мэджик» отчислили разыгрывающего Девина Кэннеди (26 лет, 188 см), атакущего защитника Джея Скрабба (22 года, 196 см) и Симисолу Шитту (22 года, 208 см).

Кэннеди провел четыре предсезонных матча за команду, набирая в среднем 4 очка и 2 передачи за 7,3 минуты на площадке при реализации 50% из-за дуги.

Скрабб и Шитту не сыграли за «Орландо» ни одного матча.

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