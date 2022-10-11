«Денвер» подписал Чейсона Рэндла, отчислил Адониса Армса

объявил о подписании контракта по системе Exhibit 10 с разыгрывающим Чейссоном Рэндлом (29 лет, 188 см).

Рэндл провел 119 матчей в НБА с 2016 по 2021 год. Он играл в основном за и .

В прошлом сезоне разыгрывающий выступал в чемпионате Австралии, набирая 7,8 очка в среднем за матч при реализации 31,1% из-за дуги.

Чтобы осовободить необходимое для подписания место в составе, «Наггетс» отчислили атакующего защитника Адониса Армса (24 года, 198 см).

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