«Уорриорз» сохранили Тая Джерома и Энтони Лэмба

подписал двусторонние соглашения с разыгрывающим Таем Джеромом (25 лет, 196 см) и форвардом Энтони Лэмбом (24 года, 198 см).

В прошлом сезоне Джером выступал за «Оклахому», набирая 7 очков и 2,3 передачи в среднем за матч.

Лэмб провел 26 матчей за два сезона в НБА. Его средние показатели составляют 5,1 очка, 2,7 подбора.

Также «Уорриорз» отчислили Джерома Робинсона (25 лет, 193 см) и разыгрывающего Пэта Спенсера (26 лет, 190 см), которые имели негарантированные контракты.

Ожидается, что Робинсон и Спенсер будут выступать за фарм-команду «Голден Стэйт» в G-лиге.

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