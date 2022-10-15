Бен Симмонс – о критике: «Это все равно, что говорить: «Умеет ли бросать Яннис?»

Теги Бруклин НБА болельщики Яннис Адетокумбо Бен Симмонс Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс заявил, что старается не обращать внимания на болельщиков, которые критикуют его за бросковые навыки.

«Они будут говорить так в любом случае. Даже если я попадаю, они говорят: «Он все равно не умеет бросать». Черт, я не могу угодить каждому, понимаете? Это все равно, что говорить: «Умеет ли бросать Яннис Адетокумбо?» Хотя он стал лучше в этом.

Почему так происходит? Из-за того, что я бросаю не так часто, как хотят люди? Или из-за того, что я реализую не каждый бросок? Фанаты всегда будут чем-то недовольны. Наверное, они думают: «Эй, я могу залезть к нему в голову, об этом ведь все говорят». Но при этом другие люди считают меня отличным игроком», – сказал Симмонс.

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