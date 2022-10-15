Бен Симмонс – о критике: «Это все равно, что говорить: «Умеет ли бросать Яннис?»

Разыгрывающий Бен Симмонс заявил, что старается не обращать внимания на болельщиков, которые критикуют его за бросковые навыки.

«Они будут говорить так в любом случае. Даже если я попадаю, они говорят: «Он все равно не умеет бросать». Черт, я не могу угодить каждому, понимаете? Это все равно, что говорить: «Умеет ли бросать ?» Хотя он стал лучше в этом.

Почему так происходит? Из-за того, что я бросаю не так часто, как хотят люди? Или из-за того, что я реализую не каждый бросок? Фанаты всегда будут чем-то недовольны. Наверное, они думают: «Эй, я могу залезть к нему в голову, об этом ведь все говорят». Но при этом другие люди считают меня отличным игроком», – сказал Симмонс.

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