Чемпионат Турции. «Галатасарай» – «Каршияка», «Бурсаспор» примет «Тюрк Телеком»
В субботу, 8 октября, состоятся три матча регулярного чемпионата турецкой лиги.
«Галатасарай» сыграет с «Каршиякой», «Коньяспор» – с «Тофашем», «Бурсаспор» примет «Тюрк Телеком».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 октября, 13.00, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 8 октября, 15.30
- Дата проведения
- 8 октября, 18.00
Положение команд: Анадолу Эфес – 1-0, Петким Спор – 1-0, Тюрк Телеком – 1-0, Каршияка – 1-0, Тофаш – 1-0, Фенербахче – 1-0, Бурсаспор – 1-0, Коньяспор – 1-0, Маниса – 1-1, Газиантеп – 0-1, Бахчешехир – 0-1, Бююкчекмедже – 0-1, Галатасарай – 0-1, Дарушафака – 0-1, Меркезефенди – 0-1, Бешикташ – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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