Клэй Томпсон согнал новичка Райана Роллинза со скамейки запасных

Теги предсезонные матчи Голден Стэйт Портленд НБА видео Клэй Томпсон Райан Роллинз Баскетбол

Четырехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» Клэй Томпсон заставил новичка команды Райана Роллинза уступить ему место на скамейке запасных во время предсезонного матча с «Портлендом» (131:98).

Томпсон не участвует в предсезонных матчах «Уорриорз».  Действующие чемпионы решили аккуратно подводить перенесшего ранее несколько серьезных травм снайпера к участию в играх.

20-летний Роллинз провел в матче 16 минут, набрав 12 очков, 5 передач и 2 перехвата.

Контракты и платежные ведомости НБА

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