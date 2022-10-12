Клэй Томпсон согнал новичка Райана Роллинза со скамейки запасных
Четырехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» Клэй Томпсон заставил новичка команды Райана Роллинза уступить ему место на скамейке запасных во время предсезонного матча с «Портлендом» (131:98).
Томпсон не участвует в предсезонных матчах «Уорриорз». Действующие чемпионы решили аккуратно подводить перенесшего ранее несколько серьезных травм снайпера к участию в играх.
20-летний Роллинз провел в матче 16 минут, набрав 12 очков, 5 передач и 2 перехвата.
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